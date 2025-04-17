В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 14 апреля 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,68 рубля за литр (+0,21 рубля за неделю);

– АИ-92 – 55,32 рубля за литр (+0,21 рубля);

– АИ-95 – 59,76 рубля за литр (+0,22 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,25 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 68,34 рубля за литр (+0,22 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,65 рубля за литр) и по России (59,55 рубля за литр).