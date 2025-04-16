Стало известно, когда в Уфе начнут работу садовые автобусные маршруты

Пресс-служба государственного перевозчика «Башавтотранс» сообщает о скором начале движения автобусов по сезонным маршрутам пригородного сообщения.
Садовый сезон в 2025 году стартует в субботу, 26 апреля. С этого дня начнут ходить следующие автобусы:
– №111 «Автовокзал Южный – Кармасан»;
– №111к «Автовокзал Южный – сады "Факел"»;
– №113к «Автовокзал Южный – СНТ "Бачурино"»;
– №114 «Автовокзал Южный – сады "Юматово"»;
– №117 «Автовокзал Южный – СНТ "Родник"»;
– №117к «Автовокзал Южный – Первушино»;
– №120 «Автовокзал Южный – Новомусино»;
– №120к «Автовокзал Южный – сады "УАИ"»;
– №123 «Автовокзал Южный – СНТ "Лесная Поляна"»;
– №125 «Автовокзал Южный – Федоровка/"Ферма"»;
– №126 «Автовокзал Южный – Автомобилист»;
– №128 «Автовокзал Северный – Новые Карашиды»;
– №132 «Автовокзал Северный – Федоровка/"Ферма"»;
– №135 «Автовокзал Южный – сады "Демские"»;
– №139 «Автовокзал Северный – Тикеево»;
– №150 «Автовокзал Южный – Балагушево»;
– №152 «Автовокзал Южный – СНТ "Нарат"»;
– №154 «Автовокзал Южный – Александровка»;
– №156 «Автовокзал Южный – сады "Каряка"»;
– №157 «Автовокзал Южный – Фомичево».
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