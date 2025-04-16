Стало известно, когда в Уфе начнут работу садовые автобусные маршруты

Садовый сезон в 2025 году стартует в субботу, 26 апреля. С этого дня начнут ходить следующие автобусы:

– №111 «Автовокзал Южный – Кармасан»;

– №111к «Автовокзал Южный – сады "Факел"»;

– №113к «Автовокзал Южный – СНТ "Бачурино"»;

– №114 «Автовокзал Южный – сады "Юматово"»;

– №117 «Автовокзал Южный – СНТ "Родник"»;

– №117к «Автовокзал Южный – Первушино»;

– №120 «Автовокзал Южный – Новомусино»;

– №120к «Автовокзал Южный – сады "УАИ"»;

– №123 «Автовокзал Южный – СНТ "Лесная Поляна"»;

– №125 «Автовокзал Южный – Федоровка/"Ферма"»;

– №126 «Автовокзал Южный – Автомобилист»;

– №128 «Автовокзал Северный – Новые Карашиды»;

– №132 «Автовокзал Северный – Федоровка/"Ферма"»;

– №135 «Автовокзал Южный – сады "Демские"»;

– №139 «Автовокзал Северный – Тикеево»;

– №150 «Автовокзал Южный – Балагушево»;

– №152 «Автовокзал Южный – СНТ "Нарат"»;

– №154 «Автовокзал Южный – Александровка»;

– №156 «Автовокзал Южный – сады "Каряка"»;

– №157 «Автовокзал Южный – Фомичево».