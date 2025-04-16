Земля в нацпарке «Башкирия» незаконно сдавалась в аренду

Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения земельного законодательства.
Фото: Национальный парк «Башкирия»
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что трое граждан незаконно арендуют земельные участки, находящиеся на территории Национального парка «Башкирия».
Право на аренду третьим лицам выписывалось Министерством земельных и имущественных отношений республики, которое таких полномочий не имеет, без согласия собственника земель ТУ Росимущества в РБ, Минприроды России и ФГУ «Национальный парк "Башкирия"».
Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании этих сделок недействительными и аннулировании записи о регистрации права аренды на землю. Суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил их.
Понесет ли кто-то ответственность за это – не уточняется.
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