Земля в нацпарке «Башкирия» незаконно сдавалась в аренду

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что трое граждан незаконно арендуют земельные участки, находящиеся на территории Национального парка «Башкирия».

Право на аренду третьим лицам выписывалось Министерством земельных и имущественных отношений республики, которое таких полномочий не имеет, без согласия собственника земель ТУ Росимущества в РБ, Минприроды России и ФГУ «Национальный парк "Башкирия"».

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании этих сделок недействительными и аннулировании записи о регистрации права аренды на землю. Суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил их.

Понесет ли кто-то ответственность за это – не уточняется.