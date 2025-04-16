В Уфе на 2 года перекроют одну из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Со вторника, 22 апреля 2025 года, по 31 января 2027 года перекроют улицу Пожарского в Ленинском районе.
Ограничение связано со строительством многоквартирного жилого дома.
Также сегодня дня, 16 апреля, до 24.00 закрыли участок Сагита Агиша от Степана Злобина до Менделеева из-за ремонта дороги;
до 28 апреля перекрыли:
– 4/6 проезжей части улицы Карла Маркса на перекрестке с Чернышевского около зданий с адресом Карла Маркса, 37к1 и Карла Маркса, 41;
– 1/2 проезжей части Чернышевского по нечетной стороне от Карла Маркса до Гоголя.
Эти ограничения связаны со строительством ливневой канализации.
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