В Башкортостане внесут поправки в закон о драгоценных металлах и камнях

Президиум Госсобрания назначил на 24 апреля рассмотрение нового законопроекта. Поправками хотят устранить правовую неопределенность при осуществлении отдельных операций с драгоценными камнями и металлами.
Речь идет о республиканском законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Поправками предлагают:
– отменить обязательное наличие вооруженной охраны при транспортировке сплавов и химических соединений драгоценных металлов с содержанием золота и металлов платиновой группы менее 1% и серебра – менее 5%;
– отменить обязательное наличие вооруженной охраны при перевозке из банков монет из драгоценных металлов, приобретенных физическими лицами;
– ввести новые положения об обязательном нанесении штрихкода на ювелирные и другие изделия из драгметаллов и о государственной монополии на соответствующий код.
Комментарии (0)