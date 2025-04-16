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В Башкортостане внесут поправки в закон о драгоценных металлах и камнях

Президиум Госсобрания назначил на 24 апреля рассмотрение нового законопроекта. Поправками хотят устранить правовую неопределенность при осуществлении отдельных операций с драгоценными камнями и металлами.

Речь идет о республиканском законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Поправками предлагают:

– отменить обязательное наличие вооруженной охраны при транспортировке сплавов и химических соединений драгоценных металлов с содержанием золота и металлов платиновой группы менее 1% и серебра – менее 5%;

– отменить обязательное наличие вооруженной охраны при перевозке из банков монет из драгоценных металлов, приобретенных физическими лицами;

– ввести новые положения об обязательном нанесении штрихкода на ювелирные и другие изделия из драгметаллов и о государственной монополии на соответствующий код.

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