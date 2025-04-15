В Уфе начала работу канатная дорога

Стартовал сезон работы подвесной пассажирской канатной дороги. Она соединяет между собой микрорайон Лесопарковый и остановку «Трамплин» с причалом паромной переправы «Трамплин-Город» на реке Уфе.
Фото: администрация Уфы
Единственная подвесная пассажирская канатная дорога в городе будет функционировать до октября. Сейчас работает с 11.00 до 20.00 ежедневно, но в мае, с началом дачного сезона, будет работать с 8.00.
Стоимость проезда – 60 рублей в одну сторону при наличной или безналичной оплате, по транспортной карте «Алга» – 55 рублей.
Канатная дорога пользуется неизменной популярностью у дачников, которые переправляются в многочисленные сады в Дудкино, а также среди горожан для прогулок.
В этом году ряд кабинок брендирован в тематике 80-летия Великой Победы.
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