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В Уфе начала работу канатная дорога

Стартовал сезон работы подвесной пассажирской канатной дороги. Она соединяет между собой микрорайон Лесопарковый и остановку «Трамплин» с причалом паромной переправы «Трамплин-Город» на реке Уфе.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Единственная подвесная пассажирская канатная дорога в городе будет функционировать до октября. Сейчас работает с 11.00 до 20.00 ежедневно, но в мае, с началом дачного сезона, будет работать с 8.00.

Стоимость проезда – 60 рублей в одну сторону при наличной или безналичной оплате, по транспортной карте «Алга» – 55 рублей.

Канатная дорога пользуется неизменной популярностью у дачников, которые переправляются в многочисленные сады в Дудкино, а также среди горожан для прогулок.

В этом году ряд кабинок брендирован в тематике 80-летия Великой Победы.

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