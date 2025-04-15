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Ярмарка «Китап-байрам» в Уфе пройдет с 30 мая по 1 июня

Главное событие для книгоиздателей, писателей и читателей со всей России и ближнего зарубежья этого года стартует уже через полтора месяца.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Основная тема предстоящей книжной ярмарки – «Сила слова».

Обещают концерты, спектакли, встречи с писателями, благотворительные акции, конкурсы и показ отечественного кино.

На ярмарку в Уфу прибудут писатели Олег Рой, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Сергей Лобанов, автор истории «Ежик в тумане» Юрий Норштейн, автор романа «Сердце Пармы» Алексей Иванов и многие другие.

Покажут спектакли с участием народных артистов России Александры Захаровой и Илзе Лиепа, а также Екатерины Рождественской и Ивана Замотаева.

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