Верховный суд Башкортостана изъял участок площадью более 9,5 га, полученный незаконным путем

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что 2018 году руководитель территориального отдела Минземимущества республики незаконно заключил с физическим лицом договор купли-продажи земельного участка площадью более 9,5 га, расположенного в Иглино.
Этот участок мужчина разделил его на две части, одну из которых продал третьему лицу, а другую подарил сыну.
Прокуратура потребовала признать эти сделки недействительными, однако суд первой инстанции ей отказал. Тогда прокурор обратился в Верховный суд республики, тот признал доводы прокуратуры обоснованными и обязал вернуть имущество из чужого незаконного владения.
Чиновнику, изначально продавшему участок, ранее был вынесен обвинительный приговор.
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