Верховный суд Башкортостана изъял участок площадью более 9,5 га, полученный незаконным путем

Этот участок мужчина разделил его на две части, одну из которых продал третьему лицу, а другую подарил сыну.

Прокуратура потребовала признать эти сделки недействительными, однако суд первой инстанции ей отказал. Тогда прокурор обратился в Верховный суд республики, тот признал доводы прокуратуры обоснованными и обязал вернуть имущество из чужого незаконного владения.

Чиновнику, изначально продавшему участок, ранее был вынесен обвинительный приговор.