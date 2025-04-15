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Верховный суд Башкортостана изъял участок площадью более 9,5 га, полученный незаконным путем

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что 2018 году руководитель территориального отдела Минземимущества республики незаконно заключил с физическим лицом договор купли-продажи земельного участка площадью более 9,5 га, расположенного в Иглино.

Этот участок мужчина разделил его на две части, одну из которых продал третьему лицу, а другую подарил сыну.

Прокуратура потребовала признать эти сделки недействительными, однако суд первой инстанции ей отказал. Тогда прокурор обратился в Верховный суд республики, тот признал доводы прокуратуры обоснованными и обязал вернуть имущество из чужого незаконного владения.

Чиновнику, изначально продавшему участок, ранее был вынесен обвинительный приговор.

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