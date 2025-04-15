2 парка из Башкортостана прошли в финал Всероссийской парковой премии

Среди финалистов премии – парк «Поющие родники» в Белебее и парковый кластер «Культура малого города» в Янауле.

В прошлом году Белорецкий парк «Шагни за горизонт» победил в номинации «Парк года. Средние города» на первой премии. Тогда из регионов России было подано 557 заявок по 24 номинациям.

Победителей объявят 23 апреля в рамках V Международной выставки-конференции ParkSeason Expo.