В центре Уфы перекроют улицы из-за строительства ливневой канализации

С завтрашнего дня, 16 апреля, по 28 апреля перекроют:

– 4/6 проезжей части улицы Карла Маркса на перекрестке с Чернышевского около зданий с адресом Карла Маркса, 37к1 и Карла Маркса, 41;

– 1/2 проезжей части Чернышевского по нечетной стороне от Карла Маркса до Гоголя.

Ограничения связаны со строительством ливневой канализации.

Кроме того, завтра с 7.00 до 24.00 перекроют участок Сагита Агиша от Степана Злобина до Менделеева из-за ремонта дороги.