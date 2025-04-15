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В центре Уфы перекроют улицы из-за строительства ливневой канализации

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С завтрашнего дня, 16 апреля, по 28 апреля перекроют:

– 4/6 проезжей части улицы Карла Маркса на перекрестке с Чернышевского около зданий с адресом Карла Маркса, 37к1 и Карла Маркса, 41;

– 1/2 проезжей части Чернышевского по нечетной стороне от Карла Маркса до Гоголя.

Ограничения связаны со строительством ливневой канализации.

Кроме того, завтра с 7.00 до 24.00 перекроют участок Сагита Агиша от Степана Злобина до Менделеева из-за ремонта дороги.

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