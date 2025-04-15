В центре Уфы перекроют улицы из-за строительства ливневой канализации

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
С завтрашнего дня, 16 апреля, по 28 апреля перекроют:
– 4/6 проезжей части улицы Карла Маркса на перекрестке с Чернышевского около зданий с адресом Карла Маркса, 37к1 и Карла Маркса, 41;
– 1/2 проезжей части Чернышевского по нечетной стороне от Карла Маркса до Гоголя.
Ограничения связаны со строительством ливневой канализации.
Кроме того, завтра с 7.00 до 24.00 перекроют участок Сагита Агиша от Степана Злобина до Менделеева из-за ремонта дороги.
Комментарии (0)