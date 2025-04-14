В Уфе за выходные произошло 65 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 65 ДТП, в них пострадал один человек.

Пресечено 719 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (126), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (41) и не уступавшие дорогу пешеходам (36).

Кроме того, оштрафовали 48 пешеходов-нарушителей.

Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще шестеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.