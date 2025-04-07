В Башкортостане хотят ограничить продажу энергетиков

Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Она подчеркивает, что речи не идет о полном запрете продажи энергетиков.

Но их запретят продавать в определенных местах – в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта. Для обеспечения соблюдения запрета будет разработано положение о региональном государственном контроле в этой области. Правительство республики получит соответствующие полномочия.

«Люди пьют энергетики для того, чтобы взбодриться, но их употребление бесследно не проходит. Со временем могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и пищеварением.

Учреждения образования, здравоохранения, организации культуры и спортивные заведения – это та среда, которая формирует нормы, ценности и привычки, определяющие образ жизни людей. Они должны транслировать идею осознанного отношения человека к своему здоровью.

Продажа потенциально опасной для здоровья продукции "нормализует" ее потребление в глазах покупателя, что недопустимо», – сообщал спикер парламента Константин Толкачев.