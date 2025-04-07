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В Уфе отключат воду в 3 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с седьмого по 13 апреля 2025 года.

8-9 апреля

Калининский район, холодная вода, с 11.00 восьмого апреля до 5.00 девятого апреля:

Интернациональная – 85, 85а, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 103/1.

Невского – 4.

Советский район, холодная вода, с 10.30 восьмого апреля до 0.30 девятого апреля:

Рудольф Нуреева – 14, 14а.

10 апреля

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:

Кольцевая – 195, 197, 199, 201/1, 201/2, 201/4.

Вологодская – 27/1, 27а.

Кольцевая – 197а.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:

Бакалинская – 60, 60/2, 60/3, 62, 60/1.

11 апреля

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:

Гвардейская – 37, 39, 39 к.1, 41, 43а.

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