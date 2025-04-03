18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе из-за подтопления перекрыли дорогу

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта из-за весеннего паводка.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Дорогу перекрыли в Калининском районе на участке под мостом от Перспективной до Хетагурова из-за перелива реки Шугуровка.

Проезд будет закрыт для автотранспорта до тех пор, пока уровень воды не опустится до безопасного уровня, ориентировочно это займет два-три дня в зависимости от погоды.

Водителям предлагают использовать альтернативный путь: основную дорогу по улице Сельской Богородской.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: