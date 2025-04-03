В Уфе из-за подтопления перекрыли дорогу

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта из-за весеннего паводка.
Фото: администрация Уфы
Дорогу перекрыли в Калининском районе на участке под мостом от Перспективной до Хетагурова из-за перелива реки Шугуровка.
Проезд будет закрыт для автотранспорта до тех пор, пока уровень воды не опустится до безопасного уровня, ориентировочно это займет два-три дня в зависимости от погоды.
Водителям предлагают использовать альтернативный путь: основную дорогу по улице Сельской Богородской.
Фото: администрация Уфы
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