В Уфе из-за подтопления перекрыли дорогу

Дорогу перекрыли в Калининском районе на участке под мостом от Перспективной до Хетагурова из-за перелива реки Шугуровка.

Проезд будет закрыт для автотранспорта до тех пор, пока уровень воды не опустится до безопасного уровня, ориентировочно это займет два-три дня в зависимости от погоды.

Водителям предлагают использовать альтернативный путь: основную дорогу по улице Сельской Богородской.