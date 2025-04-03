Уфа вошла в топ-5 городов-миллионников по качеству городской среды

В этом рейтинге города оцениваются по 36 индикаторам: шесть критериев (безопасность, комфортность, экологичность, идентичность, современность и эффективность управления) в шести областях (жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство).

Из 16 миллионников Уфа (индекс – 251) заняла пятое место. Впереди – Пермь (252), Казань (254), Санкт-Петербург (283) и Москва (312).

Для сравнения, по итогам 2023 года Уфа (220) заняла восьмую строчку, потеряв за год одну позицию.

«По многим показателям у нас положительная динамика. В частности, по озеленению, состоянию улично-дорожной сети, развитию общегородских пространств.

Это результат нашей слаженной работы, личного вклада и инициативы жителей, поддержки руководства республики. Задача на этот год – не сбавлять темпы и продолжить улучшение по всем направлениям», – прокомментировал рейтинг Ратмир Мавлиев.