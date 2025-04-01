В Уфе отключат воду в 6 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 31 марта по шестое апреля 2025 года.
1 апреля
Калининский район, холодная и горячая вода, до 24.00:
Кольцевая – 134/1, 134а, 136/1, 138, 138/1, 140, 142, 142а, 142б, 152, 154, 156, 156а, 158а, 160.
Кремлевская – 25, 27, 29, 31, 32, 34а, 36.
Коммунаров – 12а, 14, 18.
Черниковская – 19/2, 25/1, 35а, 37б, 43.
Машиностроителей – 21.
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, до 24.00:
Кольцевая – 145, 145а, 147, 149, 149а, 151, 153, 155, 157, 159, 161.
Пекинская – 14, 14б, 14в.
Кремлевская – 41, 42, 44.
1-2 апреля
Советский район, холодная вода, до 0.30 2 апреля:
Акназарова – 17а, 21, 24, 24/1, 25, 26, 27.
Менделеева – 141/2, 145, 145/1, 145/2, 149, 151.
Бакалинская – 36, 38, 44/1, 50/1.
Красноводская – 3, 4, 10, 12.
Степана Злобина – 6.
Октябрьский район, холодная вода, до 0.30 2 апреля:
проспект Октября – 128, 130/1.
2 апреля
Демский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Магистральная – 5, 7а, 9, 9а, 12/1.
Альшеевская – 10а, 11, 12, 12а, 14, 14а.
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Ворошилова – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47а, 47б, 49, 51, 53, 55, 55а.
Мебельная – 1, 2, 3, 4, 6, 10.
Связи – 1, 1/1, 1/2, 1а, 2, 2б, 2а, 2в, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17.
Уральская – 1а.
Пойменная – 1, 1в, 1г, 2, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 3/2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Софьи Перовской – 44, 46, 48, 50, 54.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:
Кирова – 97/2.
Айская – 64/1.
3 апреля
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Степана Кувыкина – 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8.
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 21.30:
50 лет СССР – 43/1, 43/2, 43а, 45/1, 45/2.
Клавдии Абрамовой – 4, 4/1, 6, 6/1.
Менделеева – 211/1, 215/1, 215/2, 215/4, 217/1.
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Герцена – 1, 3, 5, 5а, 14, 14а, 16.
Репина – 17, 19.
Кольцевая – 79, 81, 83, 85, 87.
Рыбакова – 20, 22.
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