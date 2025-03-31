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В Уфе потеплеет до +20°

Март в этом году порадовал уфимцев теплой и солнечной погодой хотя бы во второй половине. Рассказываем о том, чего ждать от погоды в первую рабочую неделю апреля.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая рабочая неделя будет по большей части солнечной, во вторник и среду резко потеплеет, далее температура столь же резко вернется к нормальным для апреля показателям.

Вторник, 1 апреля: до +15°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +2°, без осадков.

Среда, 2 апреля: до +20°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +6°, дождь.

Четверг, 3 апреля: до +11°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – -1°, без осадков.

Пятница, 4 апреля: до +7°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – +2°, без осадков.

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