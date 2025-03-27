Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вошел в топ-5 лучших мэров России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров РФ за январь-март 2025 года.
Фото: администрация Уфы
Топ-5 мэров России (январь-март 2025):
1. Сергей Собянин – Москва;
2. Максим Афанасьев – Тюмень;
3. Ильсур Метшин – Казань;
4. Ратмир Мавлиев – Уфа;
5. Хас-Магомед Кадыров – Грозный.
Исследовали деятельность глав администраций 88 городов России, в том числе столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей.
«Национальный рейтинг» составляется на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
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