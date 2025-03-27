Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вошел в топ-5 лучших мэров России

Топ-5 мэров России (январь-март 2025):

1. Сергей Собянин – Москва;

2. Максим Афанасьев – Тюмень;

3. Ильсур Метшин – Казань;

4. Ратмир Мавлиев – Уфа;

5. Хас-Магомед Кадыров – Грозный.

Исследовали деятельность глав администраций 88 городов России, в том числе столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей.

«Национальный рейтинг» составляется на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.