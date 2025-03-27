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Стало известно, когда начнется строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций в Башкортостане

В визит-центре «Тура-Хан» в Чишминском районе прошло совещание по строительству Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Всего планируют возвести три больших объекта: кроме самого музея, будут еще центр башкирской лошади и ловчих птиц и СПА-санаторий «Кочевник».

Основные работы по музею начнут в 2026 году. Строить планируют буквально в чистом поле, поэтому сначала необходимо провести инженерные коммуникации.

В 2025 продолжат строительство туристической тропы и вспомогательных объектов – большого амфитеатра и летней сцены, которые позволят проводить здесь концерты под открытым небом.

«Мы разработали интересные проектные решения для нового музейного комплекса. Наша главная задача – максимально бережно вписать его в существующий ландшафт. Сохранить природу, исторические памятники и в то же время создать уникальный объект, который станет центром притяжения для многих людей», – написал Радий Хабиров.

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