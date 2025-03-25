В Башкортостане компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку в 5 тыс. рублей

В январе 2025 года руководитель ООО «Фаворит» попытался дать замначальника отдела службы судебных приставов незаконное взятку в размере пяти тыс. рублей за снятие запретов на регистрационные действия с имуществом коммерческой фирмы. Должностное лицо от получения незаконного вознаграждения отказалось.

Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по части первой статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения фирма оштрафована на миллион рублей.

Ранее в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по части первой статьи 291 УК РФ (дача взятки).