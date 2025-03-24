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Банк еды «Азык-Тулек» собирает помощь пострадавшим от паводка в Башкортоcтане

В этом году снег в регионе начал таять раньше, чем обычно. Несмотря на превентивные меры, несколько населенных пунктов затопило, людей приходится эвакуировать.

Фото опубликовала Ленара Иванова

Фото опубликовала Ленара Иванова

Глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила о том, что банк еды Банк еды «Азык-Тулек» собирает резерв продуктов длительного хранения для поддержки жителей затопленных районов.

Нужны продукты с долгим сроком хранения: крупы, макароны, консервы (мясные, рыбные, овощные), чай, сахар, соль, питьевая вода в бутылках, сухари, галеты и печенье.

Желающие помочь могут оставить продукты по адресам:

Рихарда Зорге, 5 (с 10.00 до 19.00);

Заки Валиди, 1 (с 10.00 до 18.00);

Дагестанская, 25а (кофейня «Сухари», с 09.00 до 21.00);

Пушкина, 86/11 (штаб Студенческих отрядов РБ, с 10.00 до 22.00);

Свободы, 24 («Аистенок», среда – 18.00-21.00, суббота – 12.00-14.00);

Кустаревская, 13 («ШефПорт», 10.00-21.00).

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