Банк еды «Азык-Тулек» собирает помощь пострадавшим от паводка в Башкортоcтане

В этом году снег в регионе начал таять раньше, чем обычно. Несмотря на превентивные меры, несколько населенных пунктов затопило, людей приходится эвакуировать.
Фото опубликовала Ленара Иванова
Глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила о том, что банк еды Банк еды «Азык-Тулек» собирает резерв продуктов длительного хранения для поддержки жителей затопленных районов.
Нужны продукты с долгим сроком хранения: крупы, макароны, консервы (мясные, рыбные, овощные), чай, сахар, соль, питьевая вода в бутылках, сухари, галеты и печенье.
Желающие помочь могут оставить продукты по адресам:
Рихарда Зорге, 5 (с 10.00 до 19.00);
Заки Валиди, 1 (с 10.00 до 18.00);
Дагестанская, 25а (кофейня «Сухари», с 09.00 до 21.00);
Пушкина, 86/11 (штаб Студенческих отрядов РБ, с 10.00 до 22.00);
Свободы, 24 («Аистенок», среда – 18.00-21.00, суббота – 12.00-14.00);
Кустаревская, 13 («ШефПорт», 10.00-21.00).
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