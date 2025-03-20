УФАС отменило результаты конкурса на благоустройство парка в Иглино

Конкурс на выполнение работ по благоустройству парка им. Е. Иглиной проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Цена контракта более 30,6 млн рублей.

Жалобу в службу подала компания «РефСтройПроект»: при рассмотрении ее заявки администрация засчитала только половину договоров, представленных в качестве подтверждения опыта.

В итоге в конкурсе победила компания, у которой большая часть договоров заключена с физлицами на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий индивидуального домовладения и не в соответствии с законом.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС признало ее обоснованной. Администрация Иглино объяснить подход к выбору заказчика не смогла. Ее и конкурсную комиссию признали нарушившими закон о контрактной системе. Им выдано предписание отменить итоги конкурса и пересмотреть заявки участников в соответствии с законом. Будет возбуждено административное дело.