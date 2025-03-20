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В Уфе и в двух районах Башкортостана проходят сплошные проверки транспорта

Сегодня, 20 марта, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Во словам Севастьянова, массовые проверки водителей проходят в Уфе на площади Володарского, на территории Кумертау на 222 км дороги Уфа – Оренбург и в Кушнаренковском районе на 72 км дороги Р-240 подъезда к трассе М-12 «Восток».

Тактика сплошных проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.

«Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе на пресечение пьяного вождения и выявление должников», – сообщил начальник управления ГИБДД.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 48 ДТП, в одном из них пострадал человек.

Задержаны девять водителей в нетрезвом состоянии, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 18 пешеходов-нарушителей.

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