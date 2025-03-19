Что-то на богатом: кто в Башкортостане получает самую большую зарплату

Как показали результаты исследования, в целом самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, а также в сферах интеллектуального труда и финансовых услуг.

Номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тыс. рублей (с учетом выплаты НДФЛ). В свою очередь уровень безработицы в конце года составил только 2,3%.

Выяснилось, что больше всего в стране зарабатывают нефтяники Сахалинской области: средняя зарплата там составляет 317 тыс. рублей в месяц.

Следом идет Москва: отрасль с наивысшей зарплатой там – финансовые услуги, в среднем ее работники получают 302 тыс. рублей в месяц.

Замыкают топ-3 нефтяники из ЯНАО со средней зарплатой в 244 тыс. рублей в месяц.

Башкортостан в рейтинге только на 43 месте: отрасль с наивысшей зарплатой – добывающая промышленность, средняя зарплата в ней – 95 тыс. рублей в месяц.