Башстат перечислил топ-5 продуктов, подешевевших в Башкортостане за неделю

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали морковь (4,7%), свекла (3,3%), бананы (3,29%), лук (2,94%) и картофель (2,26%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели гречка (1,93%), огурцы (1,56%), мука (1,39%), вермишель (1,17%) и сливочное масло (0,99%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.