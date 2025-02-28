В Уфе до 9 марта перекрыли одну из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До девятого марта включительно будут закрыты для движения транспорта 2/3 проезжей части бульвара Ибрагимова на участке около дома №35.
Ограничение связано с ремонтом аварийного участка самотечного канализационного коллектора (ул. Ленина, 128).
Кроме того, сегодня, 28 февраля, но весь день и до 18.00 первого марта останется закрытой парковка у конгресс-холла «Торатау».
Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время подготовки и проведения IV международного форума Smart-садовод.
Комментарии (0)