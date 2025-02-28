В Уфе до 9 марта перекрыли одну из улиц

До девятого марта включительно будут закрыты для движения транспорта 2/3 проезжей части бульвара Ибрагимова на участке около дома №35.

Ограничение связано с ремонтом аварийного участка самотечного канализационного коллектора (ул. Ленина, 128).

Кроме того, сегодня, 28 февраля, но весь день и до 18.00 первого марта останется закрытой парковка у конгресс-холла «Торатау».

Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время подготовки и проведения IV международного форума Smart-садовод.