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В Уфе до 9 марта перекрыли одну из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До девятого марта включительно будут закрыты для движения транспорта 2/3 проезжей части бульвара Ибрагимова на участке около дома №35.

Ограничение связано с ремонтом аварийного участка самотечного канализационного коллектора (ул. Ленина, 128).

Кроме того, сегодня, 28 февраля, но весь день и до 18.00 первого марта останется закрытой парковка у конгресс-холла «Торатау».

Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время подготовки и проведения IV международного форума Smart-садовод.

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