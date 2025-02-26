Около Шульган-Таш построят модульную гостиницу за 80 млн рублей

Земельный участок выделен инвестору в аренду качестве меры господдержки – без проведения торгов.

Компания планирует возвести на нем модульную гостиницу, включающую 20 номеров для проживания, административный блок, столовую и прокатный центр.

Объем вложений в создание комплекса оценивается в 80 млн рублей. Сейчас инвестор готовится к началу строительства, объект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2026 году.

«Новый объект внесет значительный вклад в развитие туристической инфраструктуры, особенно вблизи такого уникального объекта, как музейный комплекс "Шульган-Таш"», – комментирует заместитель министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская.