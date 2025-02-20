Цены на бензин в Башкортостане вернулись к росту

По состоянию на 17 февраля 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,1 рубля за литр (+0,27 рубля за неделю);

– АИ-92 – 54,8 рубля за литр (+0,27 рубля);

– АИ-95 – 59,08 рубля за литр (+0,27 рубля);

– АИ-98 и выше – 81,95 рубля за литр (+0,14 рубля);

– дизельное топливо – 67,9 рубля за литр (+0,06 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,14 рубля за литр) и по России (58,93 рубля за литр).