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Цены на бензин в Башкортостане вернулись к росту

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 11 по 17 февраля 2025 года.

По состоянию на 17 февраля 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,1 рубля за литр (+0,27 рубля за неделю);

– АИ-92 – 54,8 рубля за литр (+0,27 рубля);

– АИ-95 – 59,08 рубля за литр (+0,27 рубля);

– АИ-98 и выше – 81,95 рубля за литр (+0,14 рубля);

– дизельное топливо – 67,9 рубля за литр (+0,06 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,14 рубля за литр) и по России (58,93 рубля за литр).

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