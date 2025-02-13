Уфимская ОПГ незаконно вывела и обналичила более 1,8 млрд рублей

Как установлено следствием, в 2015 году один из обвиняемых создал преступное сообщество, куда вовлек семерых сообщников, четко распределив между ними обязанности.

Вплоть до 2022 года ОПГ занималась оказанием незаконных банковских услуг по обналичиванию денег. Клиентами обвиняемых были индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было необходимо вывести деньги со своих счетов.

Деньги переводились на расчетные счета подставных компаний под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ, оказанных услуг или поставка товара, а взамен компании получали наличку за вычетом комиссии, которая составляла от 5% до 15%. Всего незаконно было выведено более 1,8 млрд рублей, незаконный доход преступного сообщества превысил 100 млн рублей.

Теперь участники группировки в зависимости от степени участия обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерном обороте средств.

На имущество обвиняемых на сумму 31 млн рублей наложен арест. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.