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В Башкортостане полис ОСАГО исключат из перечня документов для регистрации авто

Депутаты Госсобрания республики рассмотрят поправки в Кодекс о безопасности дорожного движения.

Поправки рассмотрят 20 февраля. Из списка обязательных документов, предъявляемых при регистрации автомобиля, исключат полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

Пресс-служба парламента сообщает о том, что законопроект «направлен на совершенствование процедуры государственной регистрации транспортных средств и устранение избыточных норм».

«Исключение полиса ОСАГО из числа обязательных документов для регистрации автомобиля основано на логическом разделении двух действий: владение транспортным средством и его использование.

Приобретение автомобиля не всегда предполагает незамедлительное начало его эксплуатации. Владелец может длительное время не использовать транспортное средство, храня его на стоянке или в гараже. В таких случаях требование немедленного оформления страхового полиса является избыточным и лишь создает дополнительную финансовую нагрузку. При этом для участников дорожного движения никаких изменений не произойдет. Страхование автогражданской ответственности останется обязательным требованием для выезда на дороги общего пользования.

Предлагаемое нововведение дает автовладельцам возможность самостоятельно выбрать момент оформления полиса ОСАГО, исходя из фактического начала эксплуатации автомобиля», – объяснил спикер парламента Константин Толкачев.

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