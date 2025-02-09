В Уфе похолодает до -21°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе будет пара солнечных деньков. В конце недели и на выходных похолодает.

Понедельник, 10 февраля: до -6°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -13°, без осадков.

Вторник, 11 февраля: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -12°, небольшой кратковременный снег.

Среда, 12 февраля: до -5°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – -9°, небольшой снег.

Четверг, 13 февраля: до -2°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -15°, без осадков.

Пятница, 14 февраля: до -6°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -21°, небольшой снег.