В Уфе похолодает до -21°

Зима уже подходит к концу, а настоящих морозов как таковых еще и не было! Рассказываем о том, чего ждать от погоды в следующую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей рабочей неделе будет пара солнечных деньков. В конце недели и на выходных похолодает.
Понедельник, 10 февраля: до -6°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -13°, без осадков.
Вторник, 11 февраля: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -12°, небольшой кратковременный снег.
Среда, 12 февраля: до -5°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – -9°, небольшой снег.
Четверг, 13 февраля: до -2°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -15°, без осадков.
Пятница, 14 февраля: до -6°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -21°, небольшой снег.
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