МЧС Башкортостана обратилось к водителям

«5.2.2025 в отдельных районах республики Башкортостан ожидается гололед, на автодорогах гололедица.

Главная особенность скользких дорог – увеличение тормозного пути и заносы на поворотах во время вождения. Учитывая это, оставляйте себе больше пространства между машинами. Притормаживайте заранее, перед поворотом или остановкой. Дистанция до стоящего впереди автомобиля должна быть в два-три раза больше чем обычно.

Если дорога покрыта тающим льдом, лучше ехать по полосам с более интенсивным движением (лед быстрее тает, поэтому ехать безопаснее).

Во время гололеда сцепление с трассой снижается, возможны пробуксовки. Для избегания этого работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Именно на скользкой дороге это очень важно. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса.

Растаявший снег превращается в огромные лужи. Может возникнуть полная или частичная потеря сцепления из-за прослойки воды между дорогой и шиной. Избегайте попадания колес в лужи или же проезжайте их с минимальной скоростью», – говорится в сообщении МЧС.