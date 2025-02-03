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В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с третьего по девятое февраля 2025 года.

5 февраля

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:

Ферина – 14, 16, 18.

Тухвата Янаби – 57, 57 к.1.

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Павлика Морозова – 16.

Правды – 31/2, 31/2а.

Левитана – 14/5, 14/6, 14/7, 20, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 22а.

6 февраля

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Мубарякова – 3, 5, 7, 7/1.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.00 до 21.00:

Максима Рыльского – 18, 20.

Юрия Гагарина – 40.

Советский район, холодная вода, с 12.30 до 17.30:

Ленина – 148/1.

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