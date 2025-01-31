В Башкортостане за неделю подешевели гречка и яйца, дорожают овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: капуста (3,5%), картофель (2,6%), лук (1,62%), помидоры (1,49%), морковь (1,26%) и огурцы (1,08%).

Также поднялись цены на детские мясные консервы (1,8%), колбасу (1,59%), макароны (1,38), вермишель (1,28%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели гречка (1,98%), яйца (1,08%), пшено (1,02%) и подсолнечное масло (0,73%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.