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В Башкортостане за неделю подешевели гречка и яйца, дорожают овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 20 по 27 января 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: капуста (3,5%), картофель (2,6%), лук (1,62%), помидоры (1,49%), морковь (1,26%) и огурцы (1,08%).

Также поднялись цены на детские мясные консервы (1,8%), колбасу (1,59%), макароны (1,38), вермишель (1,28%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели гречка (1,98%), яйца (1,08%), пшено (1,02%) и подсолнечное масло (0,73%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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