В Уфу приедет Михаил Кокляев

Уже завтра, первого февраля, Кокляев посетит Уфу: он будет специальным гостем на мероприятии «Про100 Зимний День», объединяющем культуру, семью, творчество, спорт и добрые дела.

Мероприятие пройдет на площади имени В.И. Ленина (остановка «Горсовет») с 12.00 до 17.00.

Будут семейные конкурсы и турниры, детские аттракционы, ярмарки, мастер-классы, игры, показательные выступления сильнейших людей Башкортостана и России, а также концерты на сцене.

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