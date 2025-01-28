Уфимская больница удостоена премии правительства РФ

Премию правительства РФ ежегодно вручают организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил РКБ имени Куватова с получением престижной награды.

«Ее присуждение нашей больнице – показатель комплексной работы по внедрению системы менеджмента качества в наших медорганизациях, которую мы проводим уже не первый год.

РКБ имени Куватова – действительно одно из лучших медицинских учреждений республики. Здесь оказывают огромное количество медицинских услуг – экстренную, плановую, специализированную помощь, в том числе – высокотехнологичную. Проводят уникальные операции.

А мы продолжаем укреплять материальную базу больницы. Строим новую поликлинику при РКБ. Здание уже под крышей, получается очень красиво. Надеюсь, в следующем году эту поликлинику мы сдадим», – написал глава региона в соцсетях.