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Уфимская больница удостоена премии правительства РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении специальной премии РКБ имени Куватова.

Фото: Андрей Раздорских

Фото: Андрей Раздорских

Премию правительства РФ ежегодно вручают организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил РКБ имени Куватова с получением престижной награды.

«Ее присуждение нашей больнице – показатель комплексной работы по внедрению системы менеджмента качества в наших медорганизациях, которую мы проводим уже не первый год.

РКБ имени Куватова – действительно одно из лучших медицинских учреждений республики. Здесь оказывают огромное количество медицинских услуг – экстренную, плановую, специализированную помощь, в том числе – высокотехнологичную. Проводят уникальные операции.

А мы продолжаем укреплять материальную базу больницы. Строим новую поликлинику при РКБ. Здание уже под крышей, получается очень красиво. Надеюсь, в следующем году эту поликлинику мы сдадим», – написал глава региона в соцсетях.

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