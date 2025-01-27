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В Уфе за выходные произошло 60 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 25 и 26 января.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, в двух из них пострадали три человека.

Пресечено 716 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (146), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (51) и не уступавшие дорогу пешеходам (71).

Кроме того, оштрафовали 56 пешеходов-нарушителей.

Задержали 11 водителей в состоянии опьянения, еще 21 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, остановили девятерых севших за руль без прав.

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