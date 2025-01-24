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В Башкортостане директора колледжа арестовали за взятки

Уфимский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении исполняющего обязанности директора ГАПОУ «Башкирский агропромышленный колледж».

Фото: СУ СК России по Башкортостану

Фото: СУ СК России по Башкортостану

Следствие считает, что Финат Биккузин, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил взятку в сумме 15 тыс. рублей за общее покровительство по службе и включение в списки на получение премии от одного из своих сотрудников.

В случае отказа от дачи взятки он грозил работнику проблемами, то есть занимался вымогательством.

Также Биккузину предъявлено обвинение по четырем эпизодам получения взятки в виде денег за общее покровительство по службе в сумме, не превышающей 10 тыс. рублей.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть до 20 марта 2025 года.

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