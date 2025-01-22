Парламент Башкортостана хочет внести поправки в закон о тишине и покое

По действующему законодательству жители многоквартирных домов обязаны соблюдать тишину ночью с 23.00 до 7.00 (в выходные – до 9.00) и днем с 13.00 до 15.00.

Однако многие планируют проведение ремонтных работ в квартирах и нарушают режим в период новогодних каникул и даже 31 декабря, поскольку зачастую этот день объявляют выходным.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, прошедшие праздники выявили эту проблему и нужно всесторонне изучить данный вопрос, чтобы определить ее масштаб, найти оптимальные варианты и принять взвешенное решение.

«Изменения в законодательство возможны, при этом они не должны ущемлять права тех, кто занимается ремонтом. Новогодние каникулы – достаточно длинный период. Думаю, к следующим праздникам можно найти компромисс, позволяющий людям и отдыхать, и заниматься домашними делами», – отметил Толкачев.