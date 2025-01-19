В крещенские купели в Уфе окунулись более 3,5 тыс. человек

В администрации Уфы сообщили о том, что по состоянию на 10 утра 19 января в официальные иордани окунулись 3605 человек.

Для того чтобы уфимцы и гости города могли максимально комфортно совершить обряд, все места окунаний оборудованы сходнями и специальными сооружениями, пути подходов оснащены деревянными настилами и покрытиями. Развернуты пункты обогрева, места для переодеваний, точки питания.

На местах дежурят спасатели, медики, сотрудники полиции и городского Центра общественной безопасности.

В этом году из-за погоды омовения организованы не во всех районах. Накануне празднования эти места были освящены.