Ишимбаю присвоят почетное звание «Город трудовой доблести»

Почетное звание «Город трудовой доблести» присуждают городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Памятник на площади Первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае,
фото опубликовал Радий Хабиров
Выступая на заседании оргкомитета «Победа», президент Росси Владимир Путин озвучил несколько кандидатов, внесенных в список на присвоение звания города трудовой доблести, один из них – Ишимбай, расположенный на юге Башкортостана.
Президент отметил, что 25% всей нефти, добытой за годы войны, поступило из Ишимбая. Кроме того, на деньги жителей этого города снарядили пять авиаэскадрилий и три танковые колонны.
Звание «Город трудовой доблести» утвердили в 2020 году, на сегодняшний день оно присуждено 63 городам России. Это одно из трех почетных званий для городов наряду с «Город-герой» и «Город воинской славы».
Таким образом, Ишимбай стал вторым после Уфы «Городом трудовой доблести» в Башкортостане.
Радий Хабиров уже объявил о том, что планируется установка стелы «Ишимбай – город трудовой доблести». Место выберут после совещания с жителями.
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