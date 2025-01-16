Ишимбаю присвоят почетное звание «Город трудовой доблести»

Выступая на заседании оргкомитета «Победа», президент Росси Владимир Путин озвучил несколько кандидатов, внесенных в список на присвоение звания города трудовой доблести, один из них – Ишимбай, расположенный на юге Башкортостана.

Президент отметил, что 25% всей нефти, добытой за годы войны, поступило из Ишимбая. Кроме того, на деньги жителей этого города снарядили пять авиаэскадрилий и три танковые колонны.

Звание «Город трудовой доблести» утвердили в 2020 году, на сегодняшний день оно присуждено 63 городам России. Это одно из трех почетных званий для городов наряду с «Город-герой» и «Город воинской славы».

Таким образом, Ишимбай стал вторым после Уфы «Городом трудовой доблести» в Башкортостане.

Радий Хабиров уже объявил о том, что планируется установка стелы «Ишимбай – город трудовой доблести». Место выберут после совещания с жителями.