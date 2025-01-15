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УФАС Башкортостана пресекло нарушение в совместной закупке 24 больниц

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело жалобу компании «Мединформ» на совместную закупку 24 медучреждений республики.

Больницы и поликлиники искали поставщика расходных медицинских изделий для накостного остеосинтеза на 2025 год. Начальная цена контракта – более 61,6 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС выявило некорректные данные в документации по закупке. Требования к размеру необходимых медизделий расходятся, что противоречит закону о контрактной системе.

Жалоба признана обоснованной. Заказчикам выдано предписание отменить итоги закупки и внести изменения в документацию в соответствии с законом. Также будет возбуждено административное дело.

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