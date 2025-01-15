Мэрия Уфы одобрила строительство жилого дома и образовательного центра на улице Зорге

Это территория площадью 111,3 га. Сейчас на ней расположены жилые дома, административные здания, Центр глазной и пластической хирургии, общежитие УГНТУ, санаторий «Дуслык» и многие другие строения.

На этой территории появятся:

– ЖК «Зорге.Премьер»: 15-24-этажные жилые дома со стилобатом и паркингом на 241 место – уже строятся;

– ЖК «Зорге.Премьер»: построят семиэтажный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, стилобатом и паркингом на 79 мест;

– двух-трехэтажный многофункциональный образовательный центр со школой на 120 мест и детским садом на 445 мест;

– подземный паркинг на 69 мест;

– одноэтажное здание (корпус «Дом-интернат для престарелых и инвалидов») – уже строится.

Снесут ветхие жилые дома и нежилые постройки, гаражи и коммунальные объекты общей площадью 1956 кв. м.