Резиденцию Деда Мороза в Уфе посетили более 165 тыс. человек

В день закрытия Дед Мороз и Снегурочка традиционно провели праздничную программу с концертными выступлениями, конкурсами и сюрпризами.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что за три недели работы Резиденцию Деда Мороза посетили более 165 тыс. человек – не только из Уфы и Башкортостана, но и из других регионов страны и даже из других стран. В прошлом году было около 130 тыс. посетителей.

Резиденция площадью более 100 кв. м состоит из гостевой залы и комнаты для персонала. Новогодний волшебник принимает в ней гостей ежегодно с конца декабря до середины января.

В городе есть два других филиала Резиденции – в Демском парке и в парке «Волна» (Затон).