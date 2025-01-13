Резиденцию Деда Мороза в Уфе посетили более 165 тыс. человек

Вчера, 12 января, был последний день Резиденции Деда Мороза, расположенной в Уфе на площади имени Ленина.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
В день закрытия Дед Мороз и Снегурочка традиционно провели праздничную программу с концертными выступлениями, конкурсами и сюрпризами.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что за три недели работы Резиденцию Деда Мороза посетили более 165 тыс. человек – не только из Уфы и Башкортостана, но и из других регионов страны и даже из других стран. В прошлом году было около 130 тыс. посетителей.
Резиденция площадью более 100 кв. м состоит из гостевой залы и комнаты для персонала. Новогодний волшебник принимает в ней гостей ежегодно с конца декабря до середины января.
В городе есть два других филиала Резиденции – в Демском парке и в парке «Волна» (Затон).
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