Дед мороз в отпуске: какой будет погода в Уфе в новогоднюю ночь?

Зима отменяется!.. Шутим, конечно, но заморозков не предвидится, и это уже хорошая новость. Рассказываем о том, какой будет погода в первые дни новогодних каникул.
Фото: Ратмир Мавлиев
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфу солнца на следующей неделе солнца не будет совсем, но зато обещают кратковременное потепление.
Понедельник, 30 декабря: до -6°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -8°, временами небольшой снег.
Вторник, 31 декабря: до -2°, облачно, снег, в ночь на среду – -4°, снег.
Среда, 1 января: до -2°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -7°, снег.
Четверг, 2 января: до +2°, облачно, снег с дождем, в ночь на пятницу – -2°, небольшой кратковременный снег.
Пятница, 3 января: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -6°, снег.
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