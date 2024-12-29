Дед мороз в отпуске: какой будет погода в Уфе в новогоднюю ночь?

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфу солнца на следующей неделе солнца не будет совсем, но зато обещают кратковременное потепление.

Понедельник, 30 декабря: до -6°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -8°, временами небольшой снег.

Вторник, 31 декабря: до -2°, облачно, снег, в ночь на среду – -4°, снег.

Среда, 1 января: до -2°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -7°, снег.

Четверг, 2 января: до +2°, облачно, снег с дождем, в ночь на пятницу – -2°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 3 января: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -6°, снег.