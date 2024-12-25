В Уфе 2 дня будут перекрывать улицу и эвакуировать припаркованные автомобили

Завтра и после завтра, 26 и 27 декабря, в период с 9.00 до 18.00 будет перекрываться улица Батырская от Степана Кувыкина до Авроры.

Огнаничение вводится в связи с комплексной очисткой улицы от снега на этом участке. Изменится схема движения общественного транспорта.

Мэрия просит уфимцев не парковать автомобили вдоль дороги – будут работать эвакуаторы.