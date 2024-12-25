18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе 2 дня будут перекрывать улицу и эвакуировать припаркованные автомобили

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Завтра и после завтра, 26 и 27 декабря, в период с 9.00 до 18.00 будет перекрываться улица Батырская от Степана Кувыкина до Авроры.

Огнаничение вводится в связи с комплексной очисткой улицы от снега на этом участке. Изменится схема движения общественного транспорта.

Мэрия просит уфимцев не парковать автомобили вдоль дороги – будут работать эвакуаторы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: