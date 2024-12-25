В Уфе 2 дня будут перекрывать улицу и эвакуировать припаркованные автомобили

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Фото: администрация Уфы
Завтра и после завтра, 26 и 27 декабря, в период с 9.00 до 18.00 будет перекрываться улица Батырская от Степана Кувыкина до Авроры.
Огнаничение вводится в связи с комплексной очисткой улицы от снега на этом участке. Изменится схема движения общественного транспорта.
Мэрия просит уфимцев не парковать автомобили вдоль дороги – будут работать эвакуаторы.
Комментарии (0)