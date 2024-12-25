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В Башкортостане продлили транспортную акцию: можно сэкономить на проезде 13 рублей

В этом году в Башкортостане запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте: сделать это можно, воспользовавшись специальной табличкой.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Таблички для оплаты проезда установлены в некоторых автобусах, троллейбусах и трамваях на маршрутах с фиксированным тарифом.

При оплате по QR-коду с этих табличек или по NFC через систему быстрых платежей (СБП) вы сможете сэкономить 13 рублей.

Первоначально акция действовала до конца 2024 года. Но сегодня, 25 декабря, региональный Минтранс сообщил о том, что ее продлили еще на три месяца – до 31 марта 2025 года.

В среднем каждый день жители Башкортостана расплачиваются за поездки QR-кодами около 25 тыс. раз. С октября выгода пассажиров общественного транспорта благодаря скидке превысила 11 млн рублей.

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