В Башкортостане продлили транспортную акцию: можно сэкономить на проезде 13 рублей

Таблички для оплаты проезда установлены в некоторых автобусах, троллейбусах и трамваях на маршрутах с фиксированным тарифом.

При оплате по QR-коду с этих табличек или по NFC через систему быстрых платежей (СБП) вы сможете сэкономить 13 рублей.

Первоначально акция действовала до конца 2024 года. Но сегодня, 25 декабря, региональный Минтранс сообщил о том, что ее продлили еще на три месяца – до 31 марта 2025 года.

В среднем каждый день жители Башкортостана расплачиваются за поездки QR-кодами около 25 тыс. раз. С октября выгода пассажиров общественного транспорта благодаря скидке превысила 11 млн рублей.