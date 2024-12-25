В Башкортостане ограничат продажу алкоголя в новогодние каникулы

В дни новогодних каникул ограничения будут действовать только четыре дня. В эти дни алкоголь будут продавать:

третьего января – с 8.00 до 17.00;

четвертого января – с 10.00 до 17.00;

пятого января – с 10.00 до 17.00;

шестого января – с 10.00 до 17.00.

В остальные дни продавать будут как обычно – с 8.00 до 23.00.

Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.