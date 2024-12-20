«Башавтотранс» опубликовал расписание автобусов на новогодние каникулы

ГУП «Башавтотранс» отмечает, что в новогодние каникулы, с 29 декабря 2024 года по восьмое января 2025 года будет обслуживать пассажиров преимущественно по расписанию выходного дня.
bashauto.ru
№3 (Дзержинского – Белореченский): с 6.50 до 21.59;
№6 (ОК «Сипайловский» – Телецентр): с 6.00 до 23.00;
№9 (Колхозный рынок – Турбаслы): с 6.27 до 21.16;
№10 (Уфимский ДОК – Максимовка): с 6.10 до 19.48;
№13 (Кузнецовский затон – 8 Марта): с 6.10 до 22.53;
№14 (Серебряный ручей – ТСК «Пушкинский»): с 7.20 до 21.53;
№15 (ДК УМПО – Тимашево): с 6.20 до 20.30;
№17с (Белореченский – ТК «Центральный»): с 6.50 до 22.400;
№22/22а («Уфа-Арена» – Нижегородка): с 6.15 до 20.21;
№24 (Левый берег реки Белой – Городская больница №9): с 7.22 до 20.30;
№30 (Станция технического осмотра – ТСК «Пушкинский»): с 6.40 до 21.18;
№30к (Станция технического осмотра – ТЦ «Башкортостан»): с 6.30 до 22.05;
№31 (Роддом №4 – ТСК «Пушкинский»): с 6.58 до 22.01;
№35к (ДК УМПО – станция «Шакша»): с 6.25 до 21.47;
№39 (ТСК «Пушкинский» – ОК «Сипайловский»): с 6.12 до 23.05;
№43 (Северный автовокзал – Новые Черкассы): с 7.00 до 22.20;
№51/51а («Уфа-Автоваз» – Трикотажная фабрика): с 6.08 до 23.25;
№57 (НПО «Иммунопрепарат» – Больница №21): с 6.00 до 23.07;
№57а (Уфимское управление буровых работ - Больница №21): с 6.21 до 21.17;
№69 (Белореченский – ДК УМПО – Школа №75 – ДК УМПО): с 6.15 до 23.10;
№74 (Уфимский ДОК – Железнодорожный вокзал – Дзержинского): с 6.22 до 1.05;
№75 (ОАО «Амстар» – ОК «Сипайловский» – ТСК «Пушкинский»): с 6.00 до 1.05;
№226 (Уфимский ДОК – ТЦ «Мега-Уфа»): с 5.30 до 23.47;
№234к (Белореченский – Аральская): с 6.45 до 21.54.
Посмотреть расписание работы автобусов в других городах присутствия и междугородних можно на официальном сайте перевозчика.
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