В Башкортостане лишь 14,1% семей могут позволить себе купить недорогой автомобиль в кредит

Выяснилось, что в Башкортостане только 14,1% семей может себе позволить приобрести в кредит и содержать новый недорогой (1,2 млн рублей) автомобиль.

Автомобиль средней стоимости (2,9 млн рублей) по карману лишь 3,8% семей республики.

В рейтинге республика заняла 37 место по России. Лидируют традиционно северные регионы, Москва (шестое место, 37,1% и 17,7%) и Санкт-Петербург (10 место, 28,9% и 10,4%).

В Татарстане – 18,1% и 4,9% (25 строчка), в Челябинской области – 16% и 4,1% (31 место).

В среднем по стране недорогое авто могут себе позволить 17,6% семей, средней стоимости – 5,7%.

Особенности рейтинга: объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке три года. Учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2024 и 2023 годы.

Предполагалось, что 50% денег, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета – на прочие расходы.